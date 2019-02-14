Введені в обіг банкноти номіналом 500 гривень з підписом голови НБУ Якова Смолія.
Дивися повний текст НБУ вводить в обіг нові 500 гривень (фото).
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:16
НБУ вводить в обіг нові 500 гривень (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ вводить в обіг нові 500 гривень (фото).
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:58
какой депутат придумал монеты 1,2,5,10... Это же ппц неудобно (безусловно 80% расчетов картой, но везде же всё равно нельзя расплатиться). И давно уже пора выпустить 1000 грн. Половина населения ходит 1 раз в год за новым айфоном и надо тащить целый чемодан.Не дай бог еще украдут...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:59
C 1000 есть нюансы
https://news.finance.ua/ru/news/-/399597
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03
Re: НБУ вводить в обіг нові 500 гривень (фото)
Нелогично.
Проще украсть айфон, чем чемодан.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:18
половина населения не может за коммуналку заплатить...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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