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НБУ вводить в обіг нові 500 гривень (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:16
Пропонуємо до обговорення:
Введені в обіг банкноти номіналом 500 гривень з підписом голови НБУ Якова Смолія.
Дивися повний текст НБУ вводить в обіг нові 500 гривень (фото)
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R2
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:16
нарешті дочекалися)))
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egor17
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:58
какой депутат придумал монеты 1,2,5,10... Это же ппц неудобно (безусловно 80% расчетов картой, но везде же всё равно нельзя расплатиться). И давно уже пора выпустить 1000 грн. Половина населения ходит 1 раз в год за новым айфоном и надо тащить целый чемодан.Не дай бог еще украдут...
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jr_diava88
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 17:59
О валидности купюры номиналом 1000 грн. как платежного средства. http://news.finance.ua/ru/news/-/399597
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ZINCHENKO
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:03
jr_diava88 написав:какой депутат придумал монеты 1,2,5,10... Это же ппц неудобно (безусловно 80% расчетов картой, но везде же всё равно нельзя расплатиться). И давно уже пора выпустить 1000 грн. Половина населения ходит 1 раз в год за новым айфоном и надо тащить целый чемодан.Не дай бог еще украдут...
Нелогично.
Проще украсть айфон, чем чемодан.
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freeze
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:15
глава нбу потешил своё самолюбие...
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Cler
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:18
jr_diava88 написав:
какой депутат придумал монеты 1,2,5,10... Это же ппц неудобно (безусловно 80% расчетов картой, но везде же всё равно нельзя расплатиться). И давно уже пора выпустить 1000 грн. Половина населения
ходит 1 раз в год за новым айфоном и надо тащить целый чемодан.Не дай бог еще украдут...
половина населения не может за коммуналку заплатить...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:03
Cler написав:
глава нбу потешил своё самолюбие...
Все засранцы хотят себя увековечить.
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Ratatui
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