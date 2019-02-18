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Великі кредитні спілки мають
стати квазібанками - Рожкова

Великі кредитні спілки мають стати квазібанками - Рожкова
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:04

Великі кредитні спілки мають стати квазібанками - Рожкова

Пропонуємо до обговорення:
Про це сказала заступник голови НБУ.

Дивися повний текст Великі кредитні спілки мають стати квазібанками - Рожкова.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:04

А где бахматый вор, жевага, лгун и прочие дарования? Почему они топчут нашу землю, а не сидят в тюрьме? Да и беня иже с ними, только там государство все покрыло. Они обворовали банки, австрийцы уже начинают расследования, так как у них всплывают миллиарды грязных денег, украденных у наших вкладчиков, а наши не мычат не телятся. Бахматый вор загрязняет землю, устроил экологическую катастрофу, вместо того, чтоб сидеть в тюрьме! Такую власть - на помойку!
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