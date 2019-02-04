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"Податкова реформа" для ФОП:
через що розгорівся скандал

"Податкова реформа" для ФОП: через що розгорівся скандал
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:44

"Податкова реформа" для ФОП: через що розгорівся скандал

Пропонуємо до обговорення:
6 лютого Міністерство соціальної політики розмістило на своєму сайті для обговорення проект.

Дивися повний текст \"Податкова реформа\" для ФОП: через що розгорівся скандал.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:44

Я смотрю это не политическая новость, то всем Ботам похоже наплевать. Но не наплевать нам - ФОПам, которые не хотят наниматься на работу т.к. там еще много разной ответственности рабочего перед предприятием. А Так я ФОП - сам себе хозяин - хочу по договору оказываю услуги предприятию, а хочу не оказываю или оказываю сразу 10ти компаниям. Есть простое решение поднимите лимиты оборачиваемые ФОПами в год- и пропорционально поднимите ставки единого налога. Казалось все просто - но нет это уже 3я власть которая успешно борется с ФОПами. Ну ничего думаю и эта власть канет в лета, как и папередники.
gbyteshop
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:19

Что нужно: снять с работодателя функцию обязательного налогового агента (только по желанию и договору) и пусть работник сам платит все налоги. Правда тогда налоговую сожгут, а власть свергнут эти же работники.
AlifeSoft
 
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