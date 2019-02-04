6 лютого Міністерство соціальної політики розмістило на своєму сайті для обговорення проект.
Дивися повний текст \"Податкова реформа\" для ФОП: через що розгорівся скандал.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:44
"Податкова реформа" для ФОП: через що розгорівся скандал
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Податкова реформа\" для ФОП: через що розгорівся скандал.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:44
Я смотрю это не политическая новость, то всем Ботам похоже наплевать. Но не наплевать нам - ФОПам, которые не хотят наниматься на работу т.к. там еще много разной ответственности рабочего перед предприятием. А Так я ФОП - сам себе хозяин - хочу по договору оказываю услуги предприятию, а хочу не оказываю или оказываю сразу 10ти компаниям. Есть простое решение поднимите лимиты оборачиваемые ФОПами в год- и пропорционально поднимите ставки единого налога. Казалось все просто - но нет это уже 3я власть которая успешно борется с ФОПами. Ну ничего думаю и эта власть канет в лета, как и папередники.
Додано: Суб 23 лют, 2019 00:19
Что нужно: снять с работодателя функцию обязательного налогового агента (только по желанию и договору) и пусть работник сам платит все налоги. Правда тогда налоговую сожгут, а власть свергнут эти же работники.
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