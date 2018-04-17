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Столичним пільговикам
змінять розмір щомісячної...

Столичним пільговикам змінять розмір щомісячної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:45

Столичним пільговикам змінять розмір щомісячної...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті КМДА.

Дивися повний текст Столичним пільговикам змінять розмір щомісячної компенсації проїзду.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:45

При этом стоимость проездного
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен 1300,00
(https://kpt.kiev.ua/information/passengers/tickets/)
В общем очень равносильная замена ....
a_kibets
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:46

Как обычно. Затем проезд повысится ...Жить властям охото с каждым годом лучше, ничем не брезгуют
Moimir
 
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