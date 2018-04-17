Про це йдеться на сайті КМДА.
Дивися повний текст Столичним пільговикам змінять розмір щомісячної компенсації проїзду.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:45
Столичним пільговикам змінять розмір щомісячної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Столичним пільговикам змінять розмір щомісячної компенсації проїзду.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:45
При этом стоимость проездного
автобус - трамвай - тролейбус - метрополітен 1300,00
(
В общем очень равносильная замена ....
Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:46
Как обычно. Затем проезд повысится ...Жить властям охото с каждым годом лучше, ничем не брезгуют
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