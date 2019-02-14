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У німецьку залізницю інвестують
11 млрд євро, щоб потяги...

У німецьку залізницю інвестують 11 млрд євро, щоб потяги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:58

У німецьку залізницю інвестують 11 млрд євро, щоб потяги...

Пропонуємо до обговорення:
Німецька державна залізнична компанія Deutsche Bahn запустила річний проект із модернізації залізничної мережі Німеччини, щоб вирішити проблему постійних запізнень поїздів.

Дивися повний текст У німецьку залізницю інвестують 11 млрд євро, щоб потяги прибували вчасно.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:59

"General Motors" отзывает около 1,5 млн автомобилей из-за дефекта в системе подогрева стеклоочистителя. На "Автовазе" вообще не понимают, о чем идет речь.
Это старый анекдот, но все поняли, что я имел в виду :)
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