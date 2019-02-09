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У Харкові підірвали два
банкомати і забрали гроші

У Харкові підірвали два банкомати і забрали гроші
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:08

У Харкові підірвали два банкомати і забрали гроші

Пропонуємо до обговорення:
У Харкові в ніч на п'ятницю невідомі підірвали банкомати Укрсиббанку і Приватбанку.

Дивися повний текст У Харкові підірвали два банкомати і забрали гроші.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:50

А где же краска, которая должна испортить купюры при попытке ограбления банкомата?
avk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:08

  avk написав:А где же краска, которая должна испортить купюры при попытке ограбления банкомата?

Не в каждом банкомате есть кассеты с краской. Да и способов ограбления банкоматов много.

phantom_systems
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