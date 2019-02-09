У Харкові в ніч на п'ятницю невідомі підірвали банкомати Укрсиббанку і Приватбанку.
Дивися повний текст У Харкові підірвали два банкомати і забрали гроші.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:08
У Харкові підірвали два банкомати і забрали гроші
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Харкові підірвали два банкомати і забрали гроші.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:50
А где же краска, которая должна испортить купюры при попытке ограбления банкомата?
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:08
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