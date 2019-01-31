У багатьох є програми лояльності, якими вони заохочують постійних клієнтів.
Дивися повний текст Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:20
Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:20
Наявність дисконтної картки - це трохи надумана перевага для споживача. Адже є такі супермаркети, як Метро та Ашан, які не мають дисконтних карток. Їхні пластикові / електронні картки працюють лише для ідентифікації споживача чи / та для того, щоб ознайомитися з наявними акціями, розпродажами і додаткових переваг не додають.
Зате у цих супермаркетах (Метро та Ашан) можна знайти низькі ціни на багато товарів, а, отже, однаковий споживчий кошик товарів буде найдешевшим у Метро, трохи дорожчим у Ашан та найдорожчим у Новусі та Сільпо. АТБ, Еко-Маркет, Фуршет - не беруся коментувати, бо поруч зі мною їх немає.
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