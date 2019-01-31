У багатьох є програми лояльності, якими вони заохочують постійних клієнтів.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:20
Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:20
Наявність дисконтної картки - це трохи надумана перевага для споживача. Адже є такі супермаркети, як Метро та Ашан, які не мають дисконтних карток. Їхні пластикові / електронні картки працюють лише для ідентифікації споживача чи / та для того, щоб ознайомитися з наявними акціями, розпродажами і додаткових переваг не додають.
Зате у цих супермаркетах (Метро та Ашан) можна знайти низькі ціни на багато товарів, а, отже, однаковий споживчий кошик товарів буде найдешевшим у Метро, трохи дорожчим у Ашан та найдорожчим у Новусі та Сільпо. АТБ, Еко-Маркет, Фуршет - не беруся коментувати, бо поруч зі мною їх немає.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:35
Re: Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?
АТБ рулить без всяких програм лояльності. А така складна дисконтна програма як у Сільпо тільки удорожчує кінцеву вартість товарів (розробка ПЗ, підтримка - все це коштує доволі дорого, і потім закладується в кінцеву вартість товарів).
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:28
"Программа лояльности в «Эко-маркете» предельно понятна: клиент получает бонусную карточку, собирает бонусы в размере 1% от суммы покупок." - прежде чем это писать стоило проверить на практике, так как размер бонусов всегда меньше 1%...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:40
Я конечно извиняюсь. Но сравнивать качество, ассортимент и сервис в Сильпо/Новусе с АТБ и Ашаном??
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