У багатьох є програми лояльності, якими вони заохочують постійних клієнтів.
Дивися повний текст Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:20
Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:20
Наявність дисконтної картки - це трохи надумана перевага для споживача. Адже є такі супермаркети, як Метро та Ашан, які не мають дисконтних карток. Їхні пластикові / електронні картки працюють лише для ідентифікації споживача чи / та для того, щоб ознайомитися з наявними акціями, розпродажами і додаткових переваг не додають.
Зате у цих супермаркетах (Метро та Ашан) можна знайти низькі ціни на багато товарів, а, отже, однаковий споживчий кошик товарів буде найдешевшим у Метро, трохи дорожчим у Ашан та найдорожчим у Новусі та Сільпо. АТБ, Еко-Маркет, Фуршет - не беруся коментувати, бо поруч зі мною їх немає.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:35
Re: Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?
АТБ рулить без всяких програм лояльності. А така складна дисконтна програма як у Сільпо тільки удорожчує кінцеву вартість товарів (розробка ПЗ, підтримка - все це коштує доволі дорого, і потім закладується в кінцеву вартість товарів).
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:28
"Программа лояльности в «Эко-маркете» предельно понятна: клиент получает бонусную карточку, собирает бонусы в размере 1% от суммы покупок." - прежде чем это писать стоило проверить на практике, так как размер бонусов всегда меньше 1%...
Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:40
Я конечно извиняюсь. Но сравнивать качество, ассортимент и сервис в Сильпо/Новусе с АТБ и Ашаном??
Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:50
Сравнение программ лояльности без сравнения уровня цен - маркетинговый финт ушами, и не более того.
Да в маркете будь хоть самая раззолотая программа лояльности, но если там цены на 30% выше соседнего, продавцы этого магазина будут плевать в потолок, в то время, как соседи сбиваются с ног, отоваривая клиентов.
Живой пример Ашан и Новус... Новус около самой станции метро, Ашан на квартал дальше в промке. В Новусе по паре человек на трех кассах отовариваются, в Ашане работают 80% касс и на всех аншлаг
Додано: Суб 23 лют, 2019 01:01
Re: Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?
АТБ занимает свою четкую нишу - максимально низкая цена при может быть меньшем, чем у других ассортименте. Качество товаров одного артикула везде одинаковое.
Что вы подразумеваете под словом сервис не раскрыто, каждый по своему понимает, взял с полки и пробил в кассе какой еще сервис нужен?
Додано: Суб 23 лют, 2019 08:01
В Сильпо программа неплохая, но цены частенько завышены.
Ашан - программы нет, цены завышены
АТБ - программы нет, но цены более-менее.
Варус - цены почти как в АТБ, но программа очень даже неплохая (может по этому параметру конкурировать с сильпо). И ассортимент пошире, чем в АТБ. Вот только самих магазинов маловато
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 23 лют, 2019 08:28
Заваленные товаром проходы. Мясо выставленное в коробках на полу, в которых роются не только бабки голыми руками, но ещё и люди задевают одеждой. Весовые товары, которые, чтоб взвесить, нужно запоминать код. И хорошо, если это 2х значный код на овощи или фрукты, а не 5-значный на конфеты, и вам нужно купить ассорти по 50 грамм. И даже на кассе, в некоторых магазинах вам не только не упакуют покупки, но и пакет не продадут. Особенно цинично звучит "пакет нужен? Вот там возьмите сами под кассой". Это то же самое, что спросить "Хочешь чай? Сходи купи и сам себе сделай"
Додано: Суб 23 лют, 2019 08:45
Это в каком-таком магазине такие негодники ?
|