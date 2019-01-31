Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?

Додано: Суб 23 лют, 2019 08:01

В Сильпо программа неплохая, но цены частенько завышены.

Ашан - программы нет, цены завышены

АТБ - программы нет, но цены более-менее.

Варус - цены почти как в АТБ, но программа очень даже неплохая (может по этому параметру конкурировать с сильпо). И ассортимент пошире, чем в АТБ. Вот только самих магазинов маловато

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин