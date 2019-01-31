RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Програми лояльності
супермаркетів: де картка краща?

Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:20

Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?

Пропонуємо до обговорення:
У багатьох є програми лояльності, якими вони заохочують постійних клієнтів.

Дивися повний текст Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87491
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:20

Наявність дисконтної картки - це трохи надумана перевага для споживача. Адже є такі супермаркети, як Метро та Ашан, які не мають дисконтних карток. Їхні пластикові / електронні картки працюють лише для ідентифікації споживача чи / та для того, щоб ознайомитися з наявними акціями, розпродажами і додаткових переваг не додають.

Зате у цих супермаркетах (Метро та Ашан) можна знайти низькі ціни на багато товарів, а, отже, однаковий споживчий кошик товарів буде найдешевшим у Метро, трохи дорожчим у Ашан та найдорожчим у Новусі та Сільпо. АТБ, Еко-Маркет, Фуршет - не беруся коментувати, бо поруч зі мною їх немає.
Всюдиносапхайчик
 
Повідомлень: 535
З нами з: 05.03.13
Подякував: 14 раз.
Подякували: 63 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:35

Re: Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?

АТБ рулить без всяких програм лояльності. А така складна дисконтна програма як у Сільпо тільки удорожчує кінцеву вартість товарів (розробка ПЗ, підтримка - все це коштує доволі дорого, і потім закладується в кінцеву вартість товарів).
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2823
З нами з: 19.09.10
Подякував: 444 раз.
Подякували: 562 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:28

"Программа лояльности в «Эко-маркете» предельно понятна: клиент получает бонусную карточку, собирает бонусы в размере 1% от суммы покупок." - прежде чем это писать стоило проверить на практике, так как размер бонусов всегда меньше 1%...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2651
З нами з: 15.07.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 21:40

Я конечно извиняюсь. Но сравнивать качество, ассортимент и сервис в Сильпо/Новусе с АТБ и Ашаном??
DONALD
 
Повідомлень: 76
З нами з: 23.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 22:50

Сравнение программ лояльности без сравнения уровня цен - маркетинговый финт ушами, и не более того.
Да в маркете будь хоть самая раззолотая программа лояльности, но если там цены на 30% выше соседнего, продавцы этого магазина будут плевать в потолок, в то время, как соседи сбиваются с ног, отоваривая клиентов.
Живой пример Ашан и Новус... Новус около самой станции метро, Ашан на квартал дальше в промке. В Новусе по паре человек на трех кассах отовариваются, в Ашане работают 80% касс и на всех аншлаг
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7692
З нами з: 30.11.11
Подякував: 772 раз.
Подякували: 1854 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 01:01

Re: Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?

DONALD написав:Я конечно извиняюсь. Но сравнивать качество, ассортимент и сервис в Сильпо/Новусе с АТБ и Ашаном??
АТБ занимает свою четкую нишу - максимально низкая цена при может быть меньшем, чем у других ассортименте. Качество товаров одного артикула везде одинаковое.
Что вы подразумеваете под словом сервис не раскрыто, каждый по своему понимает, взял с полки и пробил в кассе какой еще сервис нужен?
freeze
4
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2856 раз.
Подякували: 4020 раз.
 
Профіль
17
2
2
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 08:01

В Сильпо программа неплохая, но цены частенько завышены.
Ашан - программы нет, цены завышены
АТБ - программы нет, но цены более-менее.
Варус - цены почти как в АТБ, но программа очень даже неплохая (может по этому параметру конкурировать с сильпо). И ассортимент пошире, чем в АТБ. Вот только самих магазинов маловато
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4847 раз.
Подякували: 1754 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 08:28

  freeze написав:Что вы подразумеваете под словом сервис не раскрыто, каждый по своему понимает, взял с полки и пробил в кассе какой еще сервис нужен?

Заваленные товаром проходы. Мясо выставленное в коробках на полу, в которых роются не только бабки голыми руками, но ещё и люди задевают одеждой. Весовые товары, которые, чтоб взвесить, нужно запоминать код. И хорошо, если это 2х значный код на овощи или фрукты, а не 5-значный на конфеты, и вам нужно купить ассорти по 50 грамм. И даже на кассе, в некоторых магазинах вам не только не упакуют покупки, но и пакет не продадут. Особенно цинично звучит "пакет нужен? Вот там возьмите сами под кассой". Это то же самое, что спросить "Хочешь чай? Сходи купи и сам себе сделай"
safonovstanislav
 
Повідомлень: 2031
З нами з: 10.05.14
Подякував: 129 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 08:45

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Что вы подразумеваете под словом сервис не раскрыто, каждый по своему понимает, взял с полки и пробил в кассе какой еще сервис нужен?

Заваленные товаром проходы. Мясо выставленное в коробках на полу, в которых роются не только бабки голыми руками, но ещё и люди задевают одеждой. Весовые товары, которые, чтоб взвесить, нужно запоминать код. И хорошо, если это 2х значный код на овощи или фрукты, а не 5-значный на конфеты, и вам нужно купить ассорти по 50 грамм. И даже на кассе, в некоторых магазинах вам не только не упакуют покупки, но и пакет не продадут. Особенно цинично звучит "пакет нужен? Вот там возьмите сами под кассой". Это то же самое, что спросить "Хочешь чай? Сходи купи и сам себе сделай"


Это в каком-таком магазине такие негодники ?
freeze
4
 
Повідомлень: 9797
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2856 раз.
Подякували: 4020 раз.
 
Профіль
17
2
2
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Лідери за картками лояльності серед АЗС - дослідження...
R2 » Суб 16 лют, 2019 16:10
3 189
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 лют, 2019 21:14
Славик
Картка киянина стане єдиним проїзним документом для...
R2 » Сер 30 січ, 2019 18:08
8 458
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 січ, 2019 13:33
Дваждыдвашник
МВФ повідомив деталі нової програми для України
R2 » Сер 19 гру, 2018 19:12
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Сер 19 гру, 2018 19:12
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.