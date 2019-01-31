Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?

Варус, брусника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 09:17
Додано: Суб 23 лют, 2019 09:19
в вел.кишени была отличная программа "бумеранг".
была....
а из действующих и по соотношению с ценой, поддержу Вкладчик1234 - варус.
Додано: Суб 23 лют, 2019 09:28
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