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супермаркетів: де картка краща?

Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:17

  freeze написав:Это в каком-таком магазине такие негодники ?

Варус, брусника
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:19

в вел.кишени была отличная программа "бумеранг".
была....
а из действующих и по соотношению с ценой, поддержу Вкладчик1234 - варус.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 09:28

  safonovstanislav написав:
  freeze написав:Это в каком-таком магазине такие негодники ?

Варус, брусника


Понятно. В Одессе нет ни одного Варуса и ни одного Брусники, поэтому был не в курсе.

У нас в основном местная сеть Таврия В и много АТБ, поменьше Копейка, Сельпо, Обжора, остальные малочисленны.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:39

  Вкладчик1234 написав:В Сильпо программа неплохая, но цены частенько завышены.

нормальные не завышенные цены только по акционным товарам, а это меньше 1% ассортимента... ;)
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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