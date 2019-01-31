Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?

Додано: Суб 23 лют, 2019 12:39

Cler написав: Вкладчик1234 написав: В Сильпо программа неплохая, но цены частенько завышены. В Сильпо программа неплохая, но цены частенько завышены.

нормальные не завышенные цены только по акционным товарам, а это меньше 1% ассортимента... нормальные не завышенные цены только по акционным товарам, а это меньше 1% ассортимента...

В среднем в Сильно действительно чуть дороже, чем тот же Новус например, но эта разница мизерна, при этом лучше ассортимент, лучше овощи, фрукты, мясо (по крайней мере в том Сильпо, где я обычно покупаю, Новус недалеко), их собственный импорт, фермерский продукты. Потому небольшая разница в ценах на одинаковые товары в других сетях вполне приемлема, по крайней мере ради экономии нескольких гривен идти за частью покупок в другой магазин нет смысла.Но стоит отметить, что Сильпо в разных районах даже одного города разные, с разным ассортиментом и вроде даже цены отличаются.Не понимаю, чем кому-то показалась сложной их бонусная программа, особенно с появлением мобильного приложения :все акции, спецпредложения, персональные сертификаты применяются автоматически, ни с чем не надо особо разбираться.В среднем половину баллов дают эти самые спецпредложения, половина непосредственно за сами покупки.