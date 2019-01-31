Варус, брусника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 09:17
Додано: Суб 23 лют, 2019 09:19
в вел.кишени была отличная программа "бумеранг".
была....
а из действующих и по соотношению с ценой, поддержу Вкладчик1234 - варус.
Додано: Суб 23 лют, 2019 09:28
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:39
нормальные не завышенные цены только по акционным товарам, а это меньше 1% ассортимента...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:39
Re: Програми лояльності супермаркетів: де картка краща?
В среднем в Сильно действительно чуть дороже, чем тот же Новус например, но эта разница мизерна, при этом лучше ассортимент, лучше овощи, фрукты, мясо (по крайней мере в том Сильпо, где я обычно покупаю, Новус недалеко), их собственный импорт, фермерский продукты. Потому небольшая разница в ценах на одинаковые товары в других сетях вполне приемлема, по крайней мере ради экономии нескольких гривен идти за частью покупок в другой магазин нет смысла.
Но стоит отметить, что Сильпо в разных районах даже одного города разные, с разным ассортиментом и вроде даже цены отличаются.
Не понимаю, чем кому-то показалась сложной их бонусная программа, особенно с появлением мобильного приложения :все акции, спецпредложения, персональные сертификаты применяются автоматически, ни с чем не надо особо разбираться.
В среднем половину баллов дают эти самые спецпредложения, половина непосредственно за сами покупки.
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