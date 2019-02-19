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Торік в Україні незаконно
вирубили лісу на 117 млн грн

Торік в Україні незаконно вирубили лісу на 117 млн грн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:04

Торік в Україні незаконно вирубили лісу на 117 млн грн

Пропонуємо до обговорення:
За минулий рік в Україні незаконно вирубили 17, 7 тис. куб. м та заподіяно шкоди на майже 117 млн грн.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:04

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