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Держстат назвав частку
субсидій в ресурсах громадян...

Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:39

Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшу частку в ресурсах домогосподарств займають грошові доходи - 89,7%.

Дивися повний текст Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян (таблиця).
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:39

Совсем недавно средний размер украинского домохозяйства был (много лет) – 2,6 чел. С такими цифрами "совокупного ресурса" субсидии нужно не отнимать...Похоже людям не всегда хватает на поесть,о каком развитии экономики отчеты чиновников?
Moimir
 
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