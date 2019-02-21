Найбільшу частку в ресурсах домогосподарств займають грошові доходи - 89,7%.
Дивися повний текст Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян (таблиця).
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:39
Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав частку субсидій в ресурсах громадян (таблиця).
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:39
Совсем недавно средний размер украинского домохозяйства был (много лет) – 2,6 чел. С такими цифрами "совокупного ресурса" субсидии нужно не отнимать...Похоже людям не всегда хватает на поесть,о каком развитии экономики отчеты чиновников?
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