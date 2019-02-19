RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Vodafone розширив мережу
4G у двох областях

Vodafone розширив мережу 4G у двох областях
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:48

Vodafone розширив мережу 4G у двох областях

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба оператора.

Дивися повний текст Vodafone розширив мережу 4G у двох областях.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87488
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Vodafone вперше підключив 5G-смартфони до своєї мережі
R2 » П'ят 22 лют, 2019 11:06
2 71
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 12:12
jeugen
В Одессі затримали двох підозрюваних у фіктивній...
R2 » П'ят 22 лют, 2019 08:10
1 38
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 08:10
-Segey-
В Україні будуть розвивати мережу швидкісних шосе
R2 » Вів 19 лют, 2019 16:50
2 104
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 21:03
asdrud2016

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Мегабанк (2584)
22.02.2019 17:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.