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Vodafone розширив мережу 4G у двох областях
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:48
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба оператора.
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.
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