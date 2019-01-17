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Київська фабрика Roshen за рік
збільшила прибуток учетверо

Київська фабрика Roshen за рік збільшила прибуток учетверо
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:11

Київська фабрика Roshen за рік збільшила прибуток учетверо

Пропонуємо до обговорення:
ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" у 2018 році збільшило чистий прибуток учетверо порівняно з 2017 роком - до 11,1 мільйона гривень.

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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:31

"ПАО "Киевская кондитерская фабрика "Рошен" завершило 2014 год с чистой прибылью 34,8 млн грн." - использование офшоров привело к уменьшении прибыли в 3 раза?...
Cler
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