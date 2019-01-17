ПрАТ "Київська кондитерська фабрика "Рошен" у 2018 році збільшило чистий прибуток учетверо порівняно з 2017 роком - до 11,1 мільйона гривень.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:11
Київська фабрика Roshen за рік збільшила прибуток учетверо
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Дивися повний текст Київська фабрика Roshen за рік збільшила прибуток учетверо.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 18:31
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