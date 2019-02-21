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Названо електромобіль, який у
2018 році найбільше продавався

Названо електромобіль, який у 2018 році найбільше продавався
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 19:05

Названо електромобіль, який у 2018 році найбільше продавався

Пропонуємо до обговорення:
На другому місці Tesla Model S.

Дивися повний текст Названо електромобіль, який у 2018 році найбільше продавався.
R2
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