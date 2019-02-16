Про це розповів адвокат Ростислав Кравець.
Дивися повний текст Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість - поради експерта.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 00:09
Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість...
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Дивися повний текст Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість - поради експерта.
Додано: Суб 23 лют, 2019 00:09
Сперва нужно проверить был ли договор с теми кто насчитал долг, если нет договора, то суд коммунальные компании посылает лесом.
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