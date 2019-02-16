Про це розповів адвокат Ростислав Кравець.
Дивися повний текст Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість - поради експерта.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 00:09
Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість...
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Дивися повний текст Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість - поради експерта.
Додано: Суб 23 лют, 2019 00:09
Сперва нужно проверить был ли договор с теми кто насчитал долг, если нет договора, то суд коммунальные компании посылает лесом.
Додано: Суб 23 лют, 2019 00:47
Re: Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість.
Хо-хо! Я не думал, что итишники такие неучи.
Достаточно сравнить счетчик\опросить соседей.
Это будет ФАКТОМ использования услуг.
Нет договора - нельзя пользоваться. Ага. Пользоваться без договора низя - ахтунг, ибо закон!
Сказочник, найди мне в реестре решения, когда суды посылают лесом комун.компании.
Даже я, сотрудник АТБ знаю это. А вы еще себя ОЙлитой зовете
И этот ЙОтишнег еще кричит, что поедет в забугор, коль завтра ему отменят ФОП-3.
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