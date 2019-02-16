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Квартиру забирають за борги:
як не втратити нерухомість...

Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:09

Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів адвокат Ростислав Кравець.

Дивися повний текст Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість - поради експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:09

Сперва нужно проверить был ли договор с теми кто насчитал долг, если нет договора, то суд коммунальные компании посылает лесом.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 00:47

Re: Квартиру забирають за борги: як не втратити нерухомість.

Хо-хо! Я не думал, что итишники такие неучи.
Достаточно сравнить счетчик\опросить соседей.
Это будет ФАКТОМ использования услуг.
Нет договора - нельзя пользоваться. Ага. Пользоваться без договора низя - ахтунг, ибо закон!
Сказочник, найди мне в реестре решения, когда суды посылают лесом комун.компании.
Даже я, сотрудник АТБ знаю это. А вы еще себя ОЙлитой зовете :)

И этот ЙОтишнег еще кричит, что поедет в забугор, коль завтра ему отменят ФОП-3.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:51

R2

Почему все говорят про необоснованно высокие тарифы вместо того что бы говорить про необоснованно низкие зарплаты?

видимо кому-то выгодно перенести фокус народного негодования с неэффективности и несостоятельности местных работодателей на иллюзорное правительство и поставщиков услуг которые "не дают" людям жить?

я согласен что проблемы есть, но первоисточник проблем в том, что пересичный по разным причинам (либо не может, либо не дают) не в состоянии заработать на достойную жизнь и именно с этой проблемой нужно бороться в первую очередь.
patriotUA
 
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