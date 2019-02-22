У 2018 році Україна імпортувала 10 388,205 млн куб. м природного газу на суму 3 121,68 млн доларів (середня ціна - 300,5 долара/тис. куб. м).
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Додано: Суб 23 лют, 2019 08:29
Торік Україна імпортувала найбільше газу зі Швейцарії
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Дивися повний текст Торік Україна імпортувала найбільше газу зі Швейцарії.
Додано: Суб 23 лют, 2019 08:31
А угля из Беларуси?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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