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Опубліковано рейтинг українських
інтернет-провайдерів за...

Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:50

Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за...

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія nPerf, яка спеціалізується на вимірюванні швидкості і якості доступу до мережі інтернет, опублікувала дані тестування мереж українських ШСД-провайдерів.

Дивися повний текст Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за швидкістю і якістю доступу до мережі (Інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:50

пользовалась интернетом и Вегателеком и Укртелеком и по собственному опыту могу утверждать, что скорость у Укртелекома и качество интернета выше чем у Вегателекома...
Cler
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