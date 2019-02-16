|
|
|
Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія nPerf, яка спеціалізується на вимірюванні швидкості і якості доступу до мережі інтернет, опублікувала дані тестування мереж українських ШСД-провайдерів.
Дивися повний текст Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за швидкістю і якістю доступу до мережі (Інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87493
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:50
пользовалась интернетом и Вегателеком и Укртелеком и по собственному опыту могу утверждать, что скорость у Укртелекома и качество интернета выше чем у Вегателекома...
-
Cler
-
-
- Повідомлень: 2657
- З нами з: 15.07.14
- Подякував: 183 раз.
- Подякували: 716 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 18 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|