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Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія nPerf, яка спеціалізується на вимірюванні швидкості і якості доступу до мережі інтернет, опублікувала дані тестування мереж українських ШСД-провайдерів.
Дивися повний текст Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за швидкістю і якістю доступу до мережі (Інфографіка)
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R2
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:50
пользовалась интернетом и Вегателеком и Укртелеком и по собственному опыту могу утверждать, что скорость у Укртелекома и качество интернета выше чем у Вегателекома...
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Cler
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Додано: Суб 23 лют, 2019 12:29
что за вялые скорости, будто вайфай какой-то перегруженный...
беру 250/250+ip за 180 грн. и нечего тут тестировать
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
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Tamagoch
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Додано: Суб 23 лют, 2019 14:20
Tamagoch написав:
что за вялые скорости, будто вайфай какой-то перегруженный...
беру 250/250+ip за 180 грн. и нечего тут тестировать
так не все ведь живут в столице. У меня 70 мбит/с за 200 грн, есть у прова тариф 100 мбит/с за 300 грн, но обеспечить такую скорость не смог (максимум 65-67 мбит), поэтому был послан лесом и выбран более дешевый тарифный план.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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RomanTik
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