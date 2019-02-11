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Опубліковано рейтинг українських
інтернет-провайдерів за...

Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:50

Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за...

Пропонуємо до обговорення:
Французька компанія nPerf, яка спеціалізується на вимірюванні швидкості і якості доступу до мережі інтернет, опублікувала дані тестування мереж українських ШСД-провайдерів.

Дивися повний текст Опубліковано рейтинг українських інтернет-провайдерів за швидкістю і якістю доступу до мережі (Інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:50

пользовалась интернетом и Вегателеком и Укртелеком и по собственному опыту могу утверждать, что скорость у Укртелекома и качество интернета выше чем у Вегателекома...
Cler
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:29

что за вялые скорости, будто вайфай какой-то перегруженный...
беру 250/250+ip за 180 грн. и нечего тут тестировать :mrgreen:
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:20

  Tamagoch написав:что за вялые скорости, будто вайфай какой-то перегруженный...
беру 250/250+ip за 180 грн. и нечего тут тестировать :mrgreen:

так не все ведь живут в столице. У меня 70 мбит/с за 200 грн, есть у прова тариф 100 мбит/с за 300 грн, но обеспечить такую скорость не смог (максимум 65-67 мбит), поэтому был послан лесом и выбран более дешевый тарифный план.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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