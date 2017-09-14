RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Стало відомо, скільки
жителі європейських країн...

Стало відомо, скільки жителі європейських країн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53

Стало відомо, скільки жителі європейських країн...

Пропонуємо до обговорення:
Для дослідження обрали порівнянні за рівнем життя країни.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки жителі європейських країн витрачають на продукти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87493
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53

стоило в статье указать размер в евро минималки в Украине после уплаты налогов...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2657
З нами з: 15.07.14
Подякував: 183 раз.
Подякували: 716 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 446, 447, 448
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4474 235116
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 18:23
zРадио
Жителі столиці отримають нові платіжки в лютому за опалення 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Чет 14 лют, 2019 15:35
45 2173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 15:17
ruvex
В Starbucks розповіли, скільки вони платять своїм...
R2 » Вів 19 лют, 2019 22:10
1 79
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 лют, 2019 22:10
rjkz

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5768)
23.02.2019 10:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.