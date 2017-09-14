Для дослідження обрали порівнянні за рівнем життя країни.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки жителі європейських країн витрачають на продукти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53
Стало відомо, скільки жителі європейських країн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки жителі європейських країн витрачають на продукти.
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53
стоило в статье указать размер в евро минималки в Украине после уплаты налогов...
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