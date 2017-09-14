Для дослідження обрали порівнянні за рівнем життя країни.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки жителі європейських країн витрачають на продукти.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53
Стало відомо, скільки жителі європейських країн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки жителі європейських країн витрачають на продукти.
Додано: Суб 23 лют, 2019 10:53
стоило в статье указать размер в евро минималки в Украине после уплаты налогов...
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:12
интересно, а есть страна с более дешевыми продуктами, чем у нас? например, какой-то индекс, который показывает цену на корзину унифицированных продуктов в долларах США. хлеб, молочные продукты, яйца, крупы, мясо, овощи - так чтобы просто и без изысков.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:51
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:00
Numbeo. Можешь даже свою корзину месячных трат составить и сравнить цену своего существования в разных странах
Индия. На 10% дешевле примерно. И вообщем-то всё
|