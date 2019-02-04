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Серед останніх: Україну оцінили
за рівнем життя у світі

Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:29

Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі

Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла 62 місце серед 71 країни світу за рівнем життя.

Дивися повний текст Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:51

sena_2008atp Тут ответ банален, наша страна среди тех кто у корыты заняла бы первые места :) Меняется власть, меняются механизмы, но колличество поглощаемого из корыта стабильно ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:10

Стоит обратить внимание, что таких результатов Украина смогла достигнуть только при президенте Порошенко :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:22

Вкладчик1234
да ну Вы что.... всегда так было, ничего не поменялось и это не новость - можно каждый год перепечатывать
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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