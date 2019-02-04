Україна зайняла 62 місце серед 71 країни світу за рівнем життя.
Дивися повний текст Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 11:29
Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі
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Дивися повний текст Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі.
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:51
sena_2008atp Тут ответ банален, наша страна среди тех кто у корыты заняла бы первые места Меняется власть, меняются механизмы, но колличество поглощаемого из корыта стабильно
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:10
Стоит обратить внимание, что таких результатов Украина смогла достигнуть только при президенте Порошенко
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:22
Вкладчик1234
да ну Вы что.... всегда так было, ничего не поменялось и это не новость - можно каждый год перепечатывать
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