Україна зайняла 62 місце серед 71 країни світу за рівнем життя.
Дивися повний текст Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:29
Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі.
Додано: Суб 23 лют, 2019 11:51
sena_2008atp Тут ответ банален, наша страна среди тех кто у корыты заняла бы первые места Меняется власть, меняются механизмы, но колличество поглощаемого из корыта стабильно
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:10
Стоит обратить внимание, что таких результатов Украина смогла достигнуть только при президенте Порошенко
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:22
Вкладчик1234
да ну Вы что.... всегда так было, ничего не поменялось и это не новость - можно каждый год перепечатывать
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:23
Что за рейтинг? Чей? Методика? Ссылка, в конце-то концов? Финанс, ну что ж вы до назаборного листка-то скатились?!
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:26
Re: Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі
какая-то х..ня, а не статья
Стран в мире почти 200, а тут вязи для сравнения всего 71 - специально чтобы Украина оказалась на 4-м месте сзади ???
Стыдоба такие "статейки" на серьёзных сайтах перепостить
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:47
Re: Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:48
Тролли, не суетитесь вы так От того, что редакция малость лажанула, Украина в рейтинге качества жизни выше не поднялась...
Исследование по ссылке. Там найдете и конкретные показатели, и рейтинговую оценку.
Украину топят 4 показателя - низкая покупательная способность, высокая стоимость жизни, недоступность жилья и плохая транспортная инфраструктура.
При этом по климату и населению мы в середине списка, что значит - предпосылки для высокого качества жизни достаточные, но реализовать их мы не смогли.
PS: что касается списка стран - в рейтинг включены все, по которым доступны данные, участвующие в исследовании. На карте видно, что это подавляющая часть территории, на которой проживает более 90% жителей планеты.
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:54
Какая-то интересная статистика - ежегодно изменяющееся число стран для рейтинга. Украина - смотрим по годам (данные есть только с 2012):
2012 - 48 место из 51 страны
2013 - 57 место из 67 стран
2014 - 61 место из 68 стран
2015 - 75 место из 86 стран
2016 - 52 место из 56 стран
2017 - 59 место из 67 стран
2018 - 57 место из 60 стран
2019 - 62 место из 71 страны
Методика здесь -
|