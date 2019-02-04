Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі

Додано: Суб 23 лют, 2019 12:22

Вкладчик1234

да ну Вы что.... всегда так было, ничего не поменялось и это не новость - можно каждый год перепечатывать

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