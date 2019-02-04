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Серед останніх: Україну оцінили
за рівнем життя у світі

Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:29

Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі

Пропонуємо до обговорення:
Україна зайняла 62 місце серед 71 країни світу за рівнем життя.

Дивися повний текст Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 11:51

sena_2008atp Тут ответ банален, наша страна среди тех кто у корыты заняла бы первые места :) Меняется власть, меняются механизмы, но колличество поглощаемого из корыта стабильно ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:10

Стоит обратить внимание, что таких результатов Украина смогла достигнуть только при президенте Порошенко :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:22

Вкладчик1234
да ну Вы что.... всегда так было, ничего не поменялось и это не новость - можно каждый год перепечатывать
вышенаписанный креатив создан не с целью провокаций, а для помощи читателей в формировании своего мнения, которое может не совпадать с мнением редакции ресурса и с мнением автора этой подписи
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:19

ЦЕ ПЕРЕМОГА.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:23

Что за рейтинг? Чей? Методика? Ссылка, в конце-то концов? Финанс, ну что ж вы до назаборного листка-то скатились?!
Skypups
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:26

Re: Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі

какая-то х..ня, а не статья
Стран в мире почти 200, а тут вязи для сравнения всего 71 - специально чтобы Украина оказалась на 4-м месте сзади ???
Стыдоба такие "статейки" на серьёзных сайтах перепостить
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:47

Re: Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі

  Skypups написав:Что за рейтинг? Чей? Методика?
Да точно это агхенты кремля все придумали. А у нас на самом деле жить в стране лучше всех, если сам хАрант говорит что мы год от года богатеем. Харант же не врет и не ворует как ему не поверить..))
Джон
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:48

Тролли, не суетитесь вы так :mrgreen: От того, что редакция малость лажанула, Украина в рейтинге качества жизни выше не поднялась...

Исследование по ссылке. Там найдете и конкретные показатели, и рейтинговую оценку.

https://www.numbeo.com/quality-of-life/ ... ountry.jsp

Украину топят 4 показателя - низкая покупательная способность, высокая стоимость жизни, недоступность жилья и плохая транспортная инфраструктура.

При этом по климату и населению мы в середине списка, что значит - предпосылки для высокого качества жизни достаточные, но реализовать их мы не смогли.

PS: что касается списка стран - в рейтинг включены все, по которым доступны данные, участвующие в исследовании. На карте видно, что это подавляющая часть территории, на которой проживает более 90% жителей планеты.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:54

Какая-то интересная статистика - ежегодно изменяющееся число стран для рейтинга. Украина - смотрим по годам (данные есть только с 2012):
2012 - 48 место из 51 страны
2013 - 57 место из 67 стран
2014 - 61 место из 68 стран
2015 - 75 место из 86 стран
2016 - 52 место из 56 стран
2017 - 59 место из 67 стран
2018 - 57 место из 60 стран
2019 - 62 место из 71 страны
https://www.numbeo.com/quality-of-life/ ... title=2019

Методика здесь - https://www.numbeo.com/cost-of-living/cpi_explained.jsp и здесь - https://www.numbeo.com/common/motivatio ... dology.jsp
yanyura
 
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