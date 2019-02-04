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Серед останніх: Україну оцінили за рівнем життя у світі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:13
Это еще реальный уровень жизни никому не интересен.
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Moimir
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