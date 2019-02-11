|
|
Де зараз найбільший вибір столичних новобудов біля метро...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:10
Пропонуємо до обговорення:
Близько до метро — це 5–15 хвилин пішки.
Дивися повний текст Де зараз найбільший вибір столичних новобудов біля метро (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 87495
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 23 лют, 2019 12:10
Ипподром не трогать. Там Голосеевский парк
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 5370
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 498 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор