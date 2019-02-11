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Де зараз найбільший вибір
столичних новобудов біля метро...

Де зараз найбільший вибір столичних новобудов біля метро...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:10

Де зараз найбільший вибір столичних новобудов біля метро...

Пропонуємо до обговорення:
Близько до метро — це 5–15 хвилин пішки.

Дивися повний текст Де зараз найбільший вибір столичних новобудов біля метро (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 12:10

Ипподром не трогать. Там Голосеевский парк
Investor_K
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