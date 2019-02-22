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Торік Україна імпортувала найбільше газу зі Швейцарії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:01
Пропонуємо до обговорення:
У 2018 році Україна імпортувала 10 388,205 млн куб. м природного газу на суму 3 121,68 млн доларів (середня ціна - 300,5 долара/тис. куб. м).
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