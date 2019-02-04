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За 5 років доходи місцевих бюджетів зросли більш, ніж...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:21
Пропонуємо до обговорення:
Доходи місцевих бюджетів за 5 років зросли з 70 млрд грн у 2014 році до 234 млрд грн у 2018 році.
Дивися повний текст За 5 років доходи місцевих бюджетів зросли більш, ніж утричі - МЕРТ
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:21
Ни в одном месте эти цифры не прибавили и рулона туалетной бумаги
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Moimir
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