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У 2019 році в Україні планують
запустити на 25% більше...

У 2019 році в Україні планують запустити на 25% більше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:44

У 2019 році в Україні планують запустити на 25% більше...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2019 року потужність введених в експлуатацію електростанції, що працюють на альтернативних джерелах енергії має зрости на 25% проти 2018 року.

Дивися повний текст У 2019 році в Україні планують запустити на 25% більше «зелених» електростанцій — Міненерго.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:44

Ограбленному и нищему населению только "зеленая энергетика" по 5+грн/кВт нужна.
От все просто мечтают платить по 5-6 грн/кВт. Энергия от гЭС - по 0,40 коп? Нет это не наш путь слишком дешево для "богатых" украинских пенсионеров...
Джон
 
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