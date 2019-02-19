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У 2019 році в Україні планують запустити на 25% більше...
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:44
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2019 року потужність введених в експлуатацію електростанції, що працюють на альтернативних джерелах енергії має зрости на 25% проти 2018 року.
Дивися повний текст У 2019 році в Україні планують запустити на 25% більше «зелених» електростанцій — Міненерго
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R2
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Додано: Суб 23 лют, 2019 13:44
Ограбленному и нищему населению только "зеленая энергетика" по 5+грн/кВт нужна.
От все просто мечтают платить по 5-6 грн/кВт. Энергия от гЭС - по 0,40 коп? Нет это не наш путь слишком дешево для "богатых" украинских пенсионеров...
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Джон
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