Розробники компанії OpenAI створили нейромережу GPT-2, що сама може писати тексти.
Дивися повний текст Штучний інтелект навчили самостійно писати тексти.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:51
Штучний інтелект навчили самостійно писати тексти
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Дивися повний текст Штучний інтелект навчили самостійно писати тексти.
Додано: Суб 23 лют, 2019 13:51
Просто мечта минстецевских и ольгинских товарисчей)). Но и нам лучше.. там хоть искусственный но все же интеллект в отличие от бреда из постоянно устаревающих методичек)).
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