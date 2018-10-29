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Штучний інтелект навчили
самостійно писати тексти

Штучний інтелект навчили самостійно писати тексти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:51

Штучний інтелект навчили самостійно писати тексти

Пропонуємо до обговорення:
Розробники компанії OpenAI створили нейромережу GPT-2, що сама може писати тексти.

Дивися повний текст Штучний інтелект навчили самостійно писати тексти.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 13:51

Просто мечта минстецевских и ольгинских товарисчей)). Но и нам лучше.. там хоть искусственный но все же интеллект в отличие от бреда из постоянно устаревающих методичек)).
Джон
 
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