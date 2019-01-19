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Microsoft представила
безкоштовний Office для...

Microsoft представила безкоштовний Office для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:45

Microsoft представила безкоштовний Office для...

Пропонуємо до обговорення:
У грудні минулого року Microsoft вперше анонсувала новий додаток Office для користувачів Windows 10.

Дивися повний текст Microsoft представила безкоштовний Office для користувачів Windows 10.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 14:46

Ох любители заголовочков погромче, бесплатный пока только виндоуз 10, и то условно, а MSофиса бесплатно нет и не будет по ходу долго.
adikali
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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