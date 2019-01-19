У грудні минулого року Microsoft вперше анонсувала новий додаток Office для користувачів Windows 10.
Дивися повний текст Microsoft представила безкоштовний Office для користувачів Windows 10.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:45
Microsoft представила безкоштовний Office для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Microsoft представила безкоштовний Office для користувачів Windows 10.
Додано: Суб 23 лют, 2019 14:46
Ох любители заголовочков погромче, бесплатный пока только виндоуз 10, и то условно, а MSофиса бесплатно нет и не будет по ходу долго.
|