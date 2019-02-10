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У Латвії почали продавати
ліки в розстрочку

У Латвії почали продавати ліки в розстрочку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:41

У Латвії почали продавати ліки в розстрочку

Пропонуємо до обговорення:
На латвійському роздрібному фармацевтичному ринку з'явилася нова послуга - «ліки в розстрочку».

Дивися повний текст У Латвії почали продавати ліки в розстрочку.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:41

Для нас тема не актуальная- у нас редко что то лечат. Недавно нужен был рецептурный препарат, так участковый врач не знаю где сам купил, принес, лишь бы не выписывать рецепт и не делать запись.
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 16:32

а що із цього приводу в Литві та Естонії?
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greenozon
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