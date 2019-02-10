На латвійському роздрібному фармацевтичному ринку з'явилася нова послуга - «ліки в розстрочку».
Дивися повний текст У Латвії почали продавати ліки в розстрочку.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 15:41
У Латвії почали продавати ліки в розстрочку
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Дивися повний текст У Латвії почали продавати ліки в розстрочку.
Додано: Суб 23 лют, 2019 15:41
Для нас тема не актуальная- у нас редко что то лечат. Недавно нужен был рецептурный препарат, так участковый врач не знаю где сам купил, принес, лишь бы не выписывать рецепт и не делать запись.
Додано: Суб 23 лют, 2019 16:32
а що із цього приводу в Литві та Естонії?
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