З наступного року Міністерство освіти і науки введе індикативну шкалу собівартості навчання.
Дивися повний текст В Україні істотно подорожчає вартість навчання у вишах.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 16:27
В Україні істотно подорожчає вартість навчання у вишах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні істотно подорожчає вартість навчання у вишах.
Додано: Суб 23 лют, 2019 16:28
Правильний шлях. Медицина платна, освіта платна, соцзахист загинається, доріг нема. Щось не хочеться платити податки на депутатів, прокурорів та суддів.
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