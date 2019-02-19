RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні істотно подорожчає
вартість навчання у вишах

В Україні істотно подорожчає вартість навчання у вишах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 16:27

В Україні істотно подорожчає вартість навчання у вишах

Пропонуємо до обговорення:
З наступного року Міністерство освіти і науки введе індикативну шкалу собівартості навчання.

Дивися повний текст В Україні істотно подорожчає вартість навчання у вишах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87502
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 16:28

Правильний шлях. Медицина платна, освіта платна, соцзахист загинається, доріг нема. Щось не хочеться платити податки на депутатів, прокурорів та суддів.
Дикий не Дикий
 
Повідомлень: 173
З нами з: 04.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У 2019 році в Україні планують запустити на 25% більше...
R2 » Суб 23 лют, 2019 13:44
1 38
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лют, 2019 13:44
Джон
Прем‘єр спрогнозував, коли в Україні може... 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Вів 19 лют, 2019 14:43
45 1661
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 лют, 2019 12:53
Faceless
Новак назвав вартість проїзду першою платною дорогою в... 1, 2
R2 » Чет 21 лют, 2019 17:27
19 1037
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лют, 2019 20:26
RomanTik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.