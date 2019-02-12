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Біткойн готується
до стрибка – прогноз

Біткойн готується до стрибка – прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 21:23

Біткойн готується до стрибка – прогноз

Пропонуємо до обговорення:
Аналітики прогнозують різкий стрибок біткоїна найближчим часом.

Дивися повний текст Біткойн готується до стрибка – прогноз.
R2
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"Биткоин готовится к скачку". С небоскрёба?
cisukr
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 21:46

Биткоин готовится к скачку

Напоминает юмор детства: Я вчера две тонны поднимал. Не поднял. :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 21:55

"Аналітики прогнозують"

далі можна не читати

які аналітики. звідки, коли

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
+50грн !
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