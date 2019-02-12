Аналітики прогнозують різкий стрибок біткоїна найближчим часом.
Дивися повний текст Біткойн готується до стрибка – прогноз.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 21:23
Біткойн готується до стрибка – прогноз
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Дивися повний текст Біткойн готується до стрибка – прогноз.
Додано: Суб 23 лют, 2019 21:46
Напоминает юмор детства: Я вчера две тонны поднимал. Не поднял.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Суб 23 лют, 2019 21:55
"Аналітики прогнозують"
далі можна не читати
які аналітики. звідки, коли
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