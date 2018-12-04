RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
SpaceX запустила в космос
ізраїльський місяцехід

SpaceX запустила в космос ізраїльський місяцехід
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 21:30

SpaceX запустила в космос ізраїльський місяцехід

Пропонуємо до обговорення:
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска вивела в космос перший ізраїльський космічний апарат з місяцеходом Beresheet.

Дивися повний текст SpaceX запустила в космос ізраїльський місяцехід.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 87505
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 21:30

А в Украине Томос!
Героям сала!
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 23 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
МАУ запустила новий рейс
R2 » Сер 20 лют, 2019 18:41
3 122
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лют, 2019 11:06
Ratatui
Компанія SpaceX має намір звільнити 10% співробітників
R2 » Пон 14 січ, 2019 19:21
2 471
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 20:27
zРадио
SpaceX запустила на орбіту відразу 64 супутника,...
R2 » Вів 04 гру, 2018 20:30
2 196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 05 гру, 2018 09:51
sergnemo68

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.