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SpaceX запустила в космос ізраїльський місяцехід
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 21:30
Пропонуємо до обговорення:
Ракета Falcon 9 компанії SpaceX Ілона Маска вивела в космос перший ізраїльський космічний апарат з місяцеходом Beresheet.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 21:30
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