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Люди назвали найголовніші
функції смартфонів

Люди назвали найголовніші функції смартфонів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 21:40

Люди назвали найголовніші функції смартфонів

Пропонуємо до обговорення:
Головною проблемою сучасних трубок залишається занадто короткий час роботи від однієї зарядки і недостатній обсяг сховища.

Дивися повний текст Люди назвали найголовніші функції смартфонів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 21:41

зачем покупать телефоны с маленькой памятью и батареей когда можно найти с большой, тоже мне минуса. Глаза разуть надо! Вообще проблем с этим нет.
Juna
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 21:53

можна докупити карту памяті, он китайці на алі вже 512 ГБ пропонують
за норм. гроші
+50грн !
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greenozon
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