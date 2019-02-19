Головною проблемою сучасних трубок залишається занадто короткий час роботи від однієї зарядки і недостатній обсяг сховища.
Дивися повний текст Люди назвали найголовніші функції смартфонів.
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Додано: Суб 23 лют, 2019 21:40
Люди назвали найголовніші функції смартфонів
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Дивися повний текст Люди назвали найголовніші функції смартфонів.
Додано: Суб 23 лют, 2019 21:41
зачем покупать телефоны с маленькой памятью и батареей когда можно найти с большой, тоже мне минуса. Глаза разуть надо! Вообще проблем с этим нет.
Додано: Суб 23 лют, 2019 21:53
можна докупити карту памяті, он китайці на алі вже 512 ГБ пропонують
за норм. гроші
+50грн !
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