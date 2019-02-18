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Держстат назвав найдешевше
і найдорожче м'ясо

Держстат назвав найдешевше і найдорожче м'ясо
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 07:45

Держстат назвав найдешевше і найдорожче м'ясо

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Держстатистики.

Дивися повний текст Держстат назвав найдешевше і найдорожче м'ясо.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 07:45

Где они такие цены понабирали? В киевских Форах тушка курицы 54 грн, а по акции 49. Свинину я вчера купил в магазине от мясокомбината за 700 метров от дома по 94 грн.
avk
 
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