Про це свідчать дані Держстатистики.
Дивися повний текст Держстат назвав найдешевше і найдорожче м'ясо.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 07:45
Держстат назвав найдешевше і найдорожче м'ясо
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Держстат назвав найдешевше і найдорожче м'ясо.
Додано: Нед 24 лют, 2019 07:45
Где они такие цены понабирали? В киевских Форах тушка курицы 54 грн, а по акции 49. Свинину я вчера купил в магазине от мясокомбината за 700 метров от дома по 94 грн.
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