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Названо найкращий туристичний
напрямок в Європі 2019 року

Названо найкращий туристичний напрямок в Європі 2019 року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 08:04

Названо найкращий туристичний напрямок в Європі 2019 року

Пропонуємо до обговорення:
Портал European Best Destinations провів опитування понад півмільйона користувачів.

Дивися повний текст Названо найкращий туристичний напрямок в Європі 2019 року.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лют, 2019 08:05

А Прага где, на туристической тропе не протолкнутся, а она даже в том 15 не вошла. Зато попала Братислава.
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