Портал European Best Destinations провів опитування понад півмільйона користувачів.
Дивися повний текст Названо найкращий туристичний напрямок в Європі 2019 року.
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Додано: Нед 24 лют, 2019 08:04
Названо найкращий туристичний напрямок в Європі 2019 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо найкращий туристичний напрямок в Європі 2019 року.
Додано: Нед 24 лют, 2019 08:05
А Прага где, на туристической тропе не протолкнутся, а она даже в том 15 не вошла. Зато попала Братислава.
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